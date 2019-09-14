Гендиректор "Зенита": матч против "Арсенала" получился нервным и непростым

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч девятого тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала" получился для "Зенита" непростым и нервным. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в пятницу на "Газпром Арене" одержал победу над тульским "Арсеналом" - 3:1. Благодаря этому результату команда из Санкт-Петербурга единолично возглавила турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков. У занимающих второе и третье места "Краснодара" и "Ростова" по 17 очков и игра в запасе.

"Игра получилась непростой, - сказал Медведев. - Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе, как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру. Тем более, что "Арсенал" - это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы (туляки завершили выступление на международной арене, дважды проиграв азербайджанскому "Нефтчи" во втором квалификационном раунде турнира - прим. ТАСС) никого не должна была успокаивать".

"Начало было удачным - Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол (иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун в первом тайме не смог реализовать одиннадцатиметровый удар - прим. ТАСС), игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как "Арсенал" сравнял счет", - добавил он.

Борьба в РПЛ будет идти до последнего тура

Победный гол "Зенит" забил в середине второго тайма с пенальти, который был назначен за фол игрока обороны гостей Максима Володько на защитнике сине-бело-голубых Игоре Смольникове. Гендиректор петербургского клуба отметил верность решения доверить исполнение второго одиннадцатиметрового удара Себастьяну Дриусси, а также порадовался голу Олега Шатова, который отличился в матче чемпионата России впервые с 23 сентября 2018 года.

"Смольников блестяще подключился, не в первый раз за матч; пенальти был очевидным, - подчеркнул Медведев. - То, что доверили бить именно Дриусси, - это было мудрое решение. И, конечно же, приятно, что Шатов после долгого перерыва стал выходить на поле и смог забить красивый гол, мог забить еще. Хорошо, что он восстановился от травм и выходит на свой привычный высокий уровень".

"Этот матч - еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет, - отметил генеральный директор "Зенита". - Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому - думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к "Лиону" ("Зенит" 17 сентября на выезде сыграет против французского клуба в первом туре группового турнира Лиги чемпионов - прим. ТАСС).

В 10-м туре чемпионата России "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с казанским "Рубином". Встреча состоится 21 сентября. Днем позже "Арсенал" в Туле встретится с екатеринбургским "Уралом".