Фигуристы Шанаева и Нарижный вышли в финал юниорского Гран-при среди танцевальных дуэтов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

В сумме за короткую и произвольную программы Шанаева и Нарижный получили 171,07 балла. Второе место занял российский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (158,24), третьими стали канадцы Надя Башинска и Питер Бомон (149,05). Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов заняли шестое место (141,72).

Победа на этапе в Челябинске позволила Шанаевой и Нарижному выйти в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 до 8 декабря. В нынешнем сезоне танцевальный дуэт одержал победу на этапе в Куршевеле.

Ранее в пятницу российская пара в составе Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова вышла в финал юниорского Гран-при в соревнованиях спортивных пар, одержав победу на этапе в Челябинске. Второе место заняла российская пара Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов заняли четвертое место. Также в пятницу российские фигуристы Петр Гуменник, Артур Даниелян и Илья Яблоков заняли места с первого по третье соответственно.

Этап в Челябинске завершится в субботу позднее произвольной программой среди юниорок.