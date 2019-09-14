Фигуристы Шанаева и Нарижный были уверены в попадании в финал юниорского Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, были уверены в своем попадании в финал юниорской серии Гран-при. Об этом спортсмены сообщили в субботу журналистам.

В субботу танцоры представили произвольные программы на этапе Гран-при в Челябинске. Шанаева и Нарижный, для которых нынешний сезон стал первым на международном уровне, одержали победу с суммарным результатом 171,07 балла (личный рекорд). Ранее фигуристы выиграли этап Гран-при в Куршевеле. По итогам двух турниров Шанаева и Нарижный пробились в финал юниорского Гран-при.

"Надо было просто хорошо выступить, показать то, что мы можем, - сказал Нарижный. - А про финал - мы в любом случае на него попадали бы. Были уверены в этом, но на данном этапе Гран-при такой задачи не стояло".

"Это был наш лучший этап Гран-при, - продолжил фигурист. - Здесь было приятнее всего. Плюс мы были дома, а дома мы еще никогда не выступали. Нам очень понравилось".

Шанаева отметила, что ей было легко выступать в Челябинске. "Очень хорошо каталось, очень легко, публика с самого начала зааплодировала и до самого конца так держалось, - сказала она. - Это играет большую роль. Заполнены были все трибуны, и когда катаешься, то просто "вау".

Финал Гран-при юниорской и взрослой серий пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.