Фигуристы Дэвис и Смолкин назвали шагом вперед второе место на Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, считают шагом вперед второе место на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом они сообщили журналистам в субботу.

Соревнования танцевальных дуэтов в рамках этапа в Челябинске завершились в субботу. Дэвис и Смолкин с результатом 158,24 балла стали вторыми. Спортсмен в ходе проката произвольного танца допустили ошибку на комбинированном вращении, из-за чего техническая бригада поставила им базовый уровень сложности элемента, что сказалось на итоговых оценках. Ранее фигуристы также заняли второе место на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде.

"Это шаг вперед в любом случае, независимо от того, как мы откатались, - сказал Смолкин. - Допустили ошибку, которая дорого нам стоила. Значит, будем работать больше".

"Конечно, расстроены, не очень довольны, могли откататься лучше, допустили ошибку и потеряли из-за нее много баллов, - продолжил он. - Оценки не были неожиданностью, мы знали, что ошиблись на вращении, которое мы делаем хорошо, несмотря на то, что оно новое. Не думали об оценках, честно говоря, просто жаль, что не смогли показать в полной мере".

Дэвис сообщила, что не общалась перед соревнованиями со своей матерью тренером Этери Тутберидзе. "Нет, я не разговариваю с мамой на соревнованиях", - сказала она.

"Мы сфокусированы на своем деле и стараемся не отвлекаться даже на близких людей", - добавил Смолкин.