Бухлицкий: сборная России по пляжному футболу на ЧМ-2019 должна вернуться на вершину

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перед сборной России по пляжному футболу на предстоящем чемпионате мира в Парагвае стоят максимальные задачи - команда должна выиграть турнир. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды, двукратный чемпион мира в ее составе в качестве игрока Андрей Бухлицкий.

В ночь на 14 сентября в Асунсьоне прошла жеребьевка группового этапа турнира. Подопечные Михаила Лихачева попали в группу C вместе с командами Белоруссии, ОАЭ и Сенегала. Чемпионат мира - 2019 пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

"Нельзя сказать, что жеребьевка для нас благополучная - это чемпионат мира, - сказал Бухлицкий. - С белорусами мы сейчас играли в Суперфинале Евролиги, проиграли им (4:4, 1:2 по пенальти - прим. ТАСС). Это в очередной раз говорит, что у них сильная команда, она всегда может удивить, против таких соперников сложно играть. До чемпионата мира осталась пара месяцев, неизвестно, что команда будет делать, но заведомо известно, что на него слабые команды не едут".

"Проходных матчей не будет, это совершенно точно - в начале турнира, на групповом этапе, все "горячие", хотят проявить себя, - отметил тренер. - Белорусы прорвались, у них много желания (для команды предстоящий чемпионат мира станет первым в истории - прим. ТАСС). С Сенегалом всегда сложно играть - это другой футбол, другие люди. Мы с ними не пересекаемся, их сборную можно назвать темной лошадкой. ОАЭ - наш извечный партнер по спаррингам, постоянно играем с ними в Дубае, эта команда - не подарок".

Перед сборной России стоят максимальные задачи

До выступления на чемпионате мира сборной России предстоит сыграть на Всемирных пляжных играх, которые пройдут в Катаре с 10 по 16 октября. Соперниками национальной команды на групповой стадии турнира станут сборные Сальвадора, Уругвая и Японии.

"Важно, чтобы мы подготовились к чемпионату мира, благополучно прошли турнир, который нам предстоит перед ним, сыгрались и почувствовали уверенность, - добавил он. - Отбор мы провели на одном дыхании, а вот Евролига опять показала, что есть, над чем работать (россияне дошли до финала, где со счетом 2:4 проиграли сборной Португалии, ведя в счете 2:0 - прим. ТАСС). Еще пройдет время - каждому футболисту и тренеру нужно держать себя в тонусе, мы должны быть единым целым".

"Задачи на чемпионат мира максимальные, у нас других никогда нет. Смысла так далеко лететь, чтобы просто поучаствовать, лично я не вижу. Нужно выигрывать и возвращаться на вершину", - резюмировал Бухлицкий.