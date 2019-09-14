Дува: боксер Альварес заслуживает похвалы за смелость выйти на бой с Ковалевым

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес заслушивает похвалы за то, что согласился на бой с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

Как ранее сообщал ТАСС, поединок Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

"Альварес заслуживает похвалы за то, что он бросил вызов Сергею Ковалеву, - сказала Дува. - Победит или проиграет, он уже войдет в историю. Сергей рад получить возможность испытать свои силы против другого сильнейшего боксера мира".

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру он побеждал таких боксеров, как Мигель Котто, Хулио Сесар Чавес, Шейн Мосли, Дэниэл Джейкобс, Геннадий Головкин, единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.