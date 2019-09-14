Олег Тактаров провел массовую зарядку для детей в Ульяновске в рамках фестиваля ТАФИСА

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Мастер спорта по самбо, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России, актер, кинопродюсер и режиссер Олег Тактаров провел для ульяновских детей массовую зарядку, которая вошла в программу Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Тактаров рассказал журналистам, что такие мероприятия пропагандируют боевые искусства.

ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне.

"Это прежде всего пропаганда боевых искусств, самые правильные, гармоничные, полезные упражнения. На Востоке это давно уже поняли, поэтому многие боевые искусства стали просто комплексом упражнений для здоровья", - сказал он.

Тактаров добавил, что при проведении таких мероприятий важно не только провести разминку вместе с детьми, но и показать им движения.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. Ожидается, что в фестивале примут участие представители единоборств и боевых искусств из 30 стран.