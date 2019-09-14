Тактаров оценил тактику Нурмагомедова в поединке с Порье

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Мастер спорта по самбо, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России, актер, кинопродюсер и режиссер Олег Тактаров отметил тактику и технику в поединке Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Об этом в субботу он рассказал ТАСС на первом всемирном фестивале боевых искусств ТАФИСА.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби провел вторую защиту титула чемпиона UFC, победив Порье. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения.

"Это был тяжелый [поединок], два с половиной раунда, интересный бой. Там гораздо больше происходило с точки зрения тактики и техники. По сравнению с предыдущими его боями достаточно все было прагматично", - сказал он.

Тактаров также рассказал, что планирует изучить Южный Дагестан. "Если я поеду в Дагестан, то я все-таки, наверное, поеду в Южный Дагестан, потому что мне [там] чуть больше понравилось. Мне понравился Дербент, я бы хотел изучить Южный Дагестан. [Обещали] Каспий вычистить, я имею в виду берег, ездить только по правилам, пропускать пешеходов, как только это произойдет, я обязательно посмотрю, как справились", - уточнил он.

Фестиваль ТАФИСА проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. Ожидается, что в фестивале примут участие представители единоборств и боевых искусств из 30 стран. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.