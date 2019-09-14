Японские школьники спели гимн РФ на приветственной встрече сборной России по регби

САЙТАМА /Япония/, 14 сентября. /ТАСС/. Ученики японских начальных школ города Сайтама, где в субботу состоялась торжественная церемония приветствия российской сборной по регби, спели гимн РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Один из ребят, принимавших участие в пении гимна, признался, что разучивать слова было непросто. "У нас ушло много времени, но было очень интересно. Надеюсь, что у нас получилось спеть правильно", - рассказал он.

После окончания официальной части церемонии японские школьники плотным кольцом окружили игроков российской сборной, раздававших автографы.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В матче открытия сыграют хозяева первенства и сборная России.