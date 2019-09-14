{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Японские школьники спели гимн РФ на приветственной встрече сборной России по регби

Сборная России по регби прилетела в Японию, где с 29 сентября по 2 ноября пройдет Кубок мира
Японские школьники с автографами игроков сборной России по регби Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Японские школьники с автографами игроков сборной России по регби
© Игорь Беляев/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 14 сентября. /ТАСС/. Ученики японских начальных школ города Сайтама, где в субботу состоялась торжественная церемония приветствия российской сборной по регби, спели гимн РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
В Японии прошла торжественная церемония приветствия сборной России по регби

Один из ребят, принимавших участие в пении гимна, признался, что разучивать слова было непросто. "У нас ушло много времени, но было очень интересно. Надеюсь, что у нас получилось спеть правильно", - рассказал он.

После окончания официальной части церемонии японские школьники плотным кольцом окружили игроков российской сборной, раздававших автографы.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В матче открытия сыграют хозяева первенства и сборная России.

© Игорь Беляев/ТАСС

 

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Лига чемпионов
Гендиректор "Зенита" отметил в составе "Лиона" футболиста Дембеле перед матчем ЛЧ
Форвард сделал дубль в последнем матче "Лиона" в чемпионате Франции
Читать полностью