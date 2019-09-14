Россиянин Егоров победил эквадорца Дельгадо и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров во втором круге чемпионата мира победил представителя Эквадора Луиса Дельгадо в поединке весовой категории до 52 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Россиянин одержал победу со счетом 5:0. Его следующим соперником станет француз Биллал Беннама, поединок пройдет 17 сентября.

25-летний Егоров является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, также на его счету две золотые медали европейских первенств (2015, 2017).

Позднее в субботу россиянин Глеб Бакши проведет поединок против представителя Азербайджана Амина Кушхова в весовой категории до 75 кг, Илья Попов встретится с молдавским спортсменом Александром Параскивом в весовой категории до 63 кг.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.