Чемпионы Европы фигуристы Джеймс и Сипре не выступят в серии Гран-при в сезоне-2019/20

ТАСС, 14 сентября. Французская пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре не примет участия в серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены были заявлены на этапы в Гренобле (Франция) и Саппоро (Япония), однако приняли решение пропустить старты. При этом отмечается, что фигуристы выступят на национальном первенстве и чемпионате Европы, который пройдет в Граце (Австрия).

31-летняя Джеймс и 28-летний Сипре являются бронзовыми призерами чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017), победителями финала Гран-при (сезон-2018/19), чемпионами Европы (2019).