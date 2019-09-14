СМИ: Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с "Тоттенхэмом"

ТАСС, 14 сентября. Датский полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отказался от продления соглашения с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Контракт 27-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2020 года. По информации источника, Эриксен хочет продолжить карьеру в испанском "Реале" и надеется перейти в команду из Мадрида на правах свободного агента. По данным портала Transfermarkt, трансфер полузащитника оценивается в €100 млн.

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" из голландского "Аякса" в 2013 году за €13,5 млн (по данным Transfermarkt). В прошлом сезоне лондонский клуб дошел до финала Лиги чемпионов.

В составе "Аякса" датчанин становился трехкратным чемпионом Нидерландов, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную Дании Эриксен провел 90 матчей, забив 29 голов.