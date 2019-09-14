Гендиректор "Зенита" отметил в составе "Лиона" футболиста Дембеле перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Соперник футбольного клуба "Зенит" по первому матчу группового турнира Лиги чемпионов французский "Лион" обладает очень сильной атакующей группой, в его составе выделяется форвард Мусса Дембеле. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

Матч между "Зенитом" и "Лионом" состоится 17 сентября во Франции. Игра начнется в 19:55 мск.

"Старт всегда очень важен, - сказал Медведев. - У "Лиона" очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи".

"Что касается упущенной победы в матче с "Амьеном" (соперник "Зенита" в матче пятого тура чемпионата Франции упустил победу, пропустив на второй компенсированной ко второму тайму минуте, - прим. ТАСС), европейский турнир и внутренний чемпионат - это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна", - отметил генеральный директор петербургского клуба.

Также представитель руководства сине-бело-голубых вспомнил матчи против французского клуба в Лиге чемпионов сезона-2015/16, тогда "Зенит" одержал две победы над "Лионом" (3:1 - дома, 2:0 - на выезде).

"Мы с "Лионом" уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов", - резюмировал Медведев.

"Зенит" в Лиге чемпионов - 2019/20

Помимо "Лиона", соперниками "Зенита" по группе G в Лиге чемпионов являются португальская "Бенфика" (дома - 2 октября, на выезде - 10 декабря) и немецкий "Лейпциг" (на выезде - 23 октября, дома - 5 ноября). Ответную встречу против французского клуба петербуржцы проведут на "Газпром Арене" 27 ноября.