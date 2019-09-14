СМИ: футбольные клубы "Милан" и "Интер" не будут выкупать домашний стадион "Сан-Сиро"

ТАСС, 14 сентября. Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" отказались от покупки стадиона "Сан-Сиро", на котором обе команды проводят домашние матчи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации источника, мэр Милана Джузеппе Сала предлагал клубам выкупить права на стадион за €70 млн, однако руководство команд не согласились на предложенные условия ссылаясь на невозможность провести на нем ремонтные работы, поскольку обе команды будут проводить домашние матчи в чемпионате страны и в еврокубках. Также реконструкция уменьшит пропускную способность "Сан-Сиро", из-за чего доход команд уменьшится на €100 млн за три года. Отмечается, что "Милан" и "Интер" намерены построить новую арену рядом с "Сан-Сиро".

"Сан-Сиро", также известный как стадион Джузеппе Меацца, был построен в 1926 году, на данный момент он вмещает 80 018 зрителей. За историю своего существования стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, первенство Европы 1980 года, а также два финала Кубка Европейских чемпионов (1965, 1970) и два финала Лиги чемпионов (2001, 2016).

Стадион примет церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.