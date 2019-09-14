"Реал" победил "Леванте" в дебютном матче Азара

ТАСС, 14 сентября. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Леванте" со счетом 3:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе "Реала" дубль на свой счет записал Карим Бензема (25-я и 31-я минуты), еще один гол забил Каземиро (40). У "Леванте" отличились Борха Майораль (49), права на которого принадлежат "Реалу", и Гонсало Мелеро (75).

На 60-й минуте встречи вместо Каземиро на поле вышел бельгийский полузащитник Эден Азар, перешедший в "Реал" из английского "Челси" летом за €100 млн, бельгиец провел свой дебютный матч за команду из Мадрида. На 66-й минуте после просмотра видеоповтороа главный арбитр отменил гол бразильского полузащитника "Реала" Винисиуса Жуниора, зафиксировав офсайд.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 8 очков после четырех матчей. "Леванте" идет пятым, имея в активе 6 очков. Лидирует "Атлетико", набравший 9 очков после трех встреч.

В следующем матче чемпионата Испании 22 сентября подопечные Зинедина Зидана на выезде сыграют с "Севильей", а 18 сентября проведут встречу против французского ПСЖ в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Леванте" 21 сентября дома сыграет с "Эйбаром".