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Кубок мира по баскетболу

Попович: сборной США по баскетболу нужно двигаться дальше после седьмого места на КМ

Главный тренер сказал, что ему понравилась игра американской команды на турнире

ТАСС, 14 сентября. Сборной США нужно двигаться дальше после седьмого места на Кубке мира по баскетболу в Китае. Такое мнение высказал главный тренер американской команды Грегг Попович, комментарий специалиста приводит портал Eurohoops.

В субботу сборная США обыграла команду Польши со счетом 87:74 в матче за седьмое место на Кубке мира. Американцы показали свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд - шестое место на турнире 2002 года.

"Кто-то хочет начать обвинять нас, но это глупо, это совершенно незрелая позиция. Отношение, будто мы должны выиграть золото, лишь показывает неуважение к другим командам. У каждого своя жизнь, у кого-то что-то случается в семье, кто-то травмирован, я доволен своей командой", - сказал Попович.

"Что делать Америке со своим баскетболом? Двигаться дальше. Мы делаем все, что в наших силах, этот результат не значит, что нам что-то нужно менять. Некоторые команды играют одним и тем же составом восемь-десять лет, наш коллектив продолжает свой рост, они никогда прежде не играли вместе", - добавил наставник сборной США.

Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером, четыре раза - бронзовым, по два раза занимала четвертое и пятое места.

За золотые медали турнира сыграют сборные Аргентины и Испании, в матча за третье место встретятся команды Франции и Австралии. Игры пройдут 15 сентября.

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Кубок мира по баскетболу
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