Попович: сборной США по баскетболу нужно двигаться дальше после седьмого места на КМ

ТАСС, 14 сентября. Сборной США нужно двигаться дальше после седьмого места на Кубке мира по баскетболу в Китае. Такое мнение высказал главный тренер американской команды Грегг Попович, комментарий специалиста приводит портал Eurohoops.

В субботу сборная США обыграла команду Польши со счетом 87:74 в матче за седьмое место на Кубке мира. Американцы показали свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд - шестое место на турнире 2002 года.

"Кто-то хочет начать обвинять нас, но это глупо, это совершенно незрелая позиция. Отношение, будто мы должны выиграть золото, лишь показывает неуважение к другим командам. У каждого своя жизнь, у кого-то что-то случается в семье, кто-то травмирован, я доволен своей командой", - сказал Попович.

"Что делать Америке со своим баскетболом? Двигаться дальше. Мы делаем все, что в наших силах, этот результат не значит, что нам что-то нужно менять. Некоторые команды играют одним и тем же составом восемь-десять лет, наш коллектив продолжает свой рост, они никогда прежде не играли вместе", - добавил наставник сборной США.

Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером, четыре раза - бронзовым, по два раза занимала четвертое и пятое места.

За золотые медали турнира сыграют сборные Аргентины и Испании, в матча за третье место встретятся команды Франции и Австралии. Игры пройдут 15 сентября.