РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева с "Краснодаром" до конца сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между "Краснодаром" и полузащитником Павлом Мамаевым до конца сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты Виктор Березов.

В октябре 2018 года Мамаев, а также на тот момент нападающий "Зенита" Александр Кокорин (контракт футболиста с клубом истек в конце сезона-2018/19 - прим. ТАСС), его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев.

Приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого вступил в силу 13 июня, когда был отклонена их апелляция. 4 июля трое из них, за исключением детского тренера, были этапированы в исправительную колонию номер 4 в Белгородской области. 6 сентября ходатайства Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении были удовлетворены, они выйдут на свободу 17 сентября.

"Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе, - сказал Березов. - Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября".

Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до конца 2019 года.