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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Международная федерация хоккея ранее отстранила российского нападающего на четыре года
Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 14 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба лиги.

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В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность.

Отмечается, что решение о трехматчевой дисквалификации было принято после встречи Кузнецова с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном. Форвард "Вашингтона" проинформировал лигу, что не будет обжаловать данное решение.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября. "Вашингтон" откроет сезон матчем против обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луиса". Также Кузнецов пропустит матчи против "Нью-Йорк Айлендерс" и "Каролины".

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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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