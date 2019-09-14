Фигуристка Валиева довольна прокатом произвольной программы на этапе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева удовлетворена тем, как исполнила произвольную программу на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсменка рассказала в субботу журналистам.

Произвольную программу в рамках турнира в Челябинске девушки представили в субботу. Валиева попыталась исполнить два четверных тулупа (один из них - в каскаде с двойным), 13-летней фигуристке удалось чисто выполнить комбинацию, однако с сольного четверного прыжка она упала. Но эта ошибка не помешала ей одержать победу с суммарным результатом 221,95 балла. Ранее Валиева, для которой нынешний сезон стал дебютным на международном уровне, выиграла этап в Куршевеле, благодаря победе в Челябинске она пробилась в финал юниорской серии Гран-при.

"В принципе я довольна, но могла бы второй тулуп получше сделать, - сказала Валиева. - Я очень довольна, что собралась и сделала вторую половину [проката]. Я пыталась себя успокоить, говорила, что делаю все на тренировках, а тут все то же самое".

Финал юниорского Гран-при пройдет в Турине одновременно со взрослым - с 5 по 8 декабря.