Фигуристка Синицына намерена улучшить качество элементов после этапа Гран-при в Челябинске

Девушки представили произвольные программы на турнире в Челябинске в субботу, Синицына допустила падение на тройном риттбергере в каскаде с тройным лутцем. По сумме двух программ 15-летняя фигуристка получила 204,25 балла и заняла второе место.

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына будет работать над качеством исполнения элементов после этапа юниорского Гран-при в Челябинске, на котором заняла второе место. Об этом она рассказала журналистам в субботу.

"Чувствую легкость, потому что старт закончился, - сказала Синицына. - Я получила опыт, позитивные эмоции и теперь буду дальше работать над исполнением элементов. У меня были ошибки, каскад я, конечно, могла сделать, буду работать над ним в будущем, как и над остальными элементами, чтобы они были выше и четче".

"Мне, конечно, понравился Челябинск, сами соревнования, организация, - добавила спортсменка. - Мне приятно, что меня поддерживают. В такие моменты хочется выплеснуть эмоции, показать всем, что ты умеешь делать".

Также Синицына сообщила, что теперь ставит перед собой цель выйти в финал юниорского Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Своим мнением о прошедших соревнованиях поделилась Виктория Васильева, занявшая в Челябинске третье место. "Ничего не отвлекало, думала только об элементах, как правильно сделать, - сказала Васильева. - И когда публика поддерживает, я не замечаю этого особо, потому что концентрируюсь на прыжках. Конечно, когда я сделала все и осталась только дорожка, я уже начала подначивать зрителей, чтобы поддерживали меня, чтобы им тоже нравилось, потому что мы работаем не только для себя, но и для зрителей, на самом деле это очень трудно, нужно это тренировать отдельно, но я думаю, что сегодня у меня получилось".