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Поединок Нурмагомедов - Порье

Тренер: Нурмагомедов прибавил в стойке за последний год

Российский боец хотел больше времени провести в стойке в поединке с Порье, но выполнял план отца
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил в боксерских навыках за последний год. Об этом ТАСС заявил в субботу тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. Бой был завершен в третьем раунде удушающим приемом.

"Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса, - сказал Мендес. - К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план его отца. Отец для него - главный человек в штабе".

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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