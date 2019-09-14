Тренер: Нурмагомедов прибавил в стойке за последний год

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил в боксерских навыках за последний год. Об этом ТАСС заявил в субботу тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. Бой был завершен в третьем раунде удушающим приемом.

"Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса, - сказал Мендес. - К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план его отца. Отец для него - главный человек в штабе".

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.