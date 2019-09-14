Главный тренер "Урала" назвал заслуженной победу над "Спартаком" в РПЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов считает, что его подопечные заслужили победу в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом Парфенов заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции.

В субботу "Урал" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1.

"У нас получилось скованное начало, это было понятно, мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Присутствовало волнение в начале встречи, из-за этого пропустили. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали допускать простые ошибки, стали играть выше, мы сегодня заслужили победу", - сказал Парфенов.

"Спартак" расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков после девяти матчей, "Урал" занимает восьмое место с 13 очками. В следующем туре клуб из Екатеринбурга встретится на выезде с тульским "Арсеналом".