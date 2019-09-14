Президент ФК "Урал" считает, что в матче со "Спартаком" его команде больше повезло

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба "Урал" в матче девятого тура чемпионата России против "Спартака" повезло больше, чем их соперникам. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В субботу "Урал" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1. Для екатеринбуржцев эта победа стала четвертой в шести последних встречах с красно-белыми во всех турнирах.

"Мы в Москве удачно всегда играем, - сказал Иванов. - Ребята сегодня во втором тайме действовали здорово. Что я им сказал в перерыве? Да я даже не заходил к ним".

"Спартак" играет, мы играем, так что были две играющие команды, но нам повезло больше, - отметил президент "Урала". - Нам тяжело, когда соперник стоит и мы не можем развить контратаку. "Спартак" - хорошая команда, и все у них впереди".

"Урал" после девяти туров с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак", в активе которого 14 очков, располагается на шестой строчке. В следующем туре клуб из Екатеринбурга 22 сентября на выезде встретится с тульским "Арсеналом". "Спартак" двумя днями ранее в гостях сыграет против "Уфы".