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Футбол в России

Эль-Кабир: футболисты "Урала" контролировали игру во втором тайме матча со "Спартаком"

Полузащитник забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" владели игровым преимуществом во втором тайме матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Таким мнением с журналистами после матча поделился полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир.

В субботу клуб из Екатеринбурга одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1. Эль-Кабир забил победный гол на 60-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.

"В первые 30 минут мы играли от обороны, слишком глубоко опускались, во втором тайме мы собрались. После 1:1 я понял, что у нас есть шанс победить. Мы взяли контроль над игрой во втором тайме, у нас было много моментов, мы могли забить и больше. Это очередная победа, завтра еще порадуемся, но забудем о ней уже в понедельник, надо готовиться к следующим матчам", - сказал Эль-Кабир.

В турнирной таблице "Урал" с 13 очками идет восьмым, в следующем туре 22 сентября клуб на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

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