Левников: арбитр Пустовойтова может начать работать на матчах РПЛ с сезона-2021/22

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая матч за третье место на женском чемпионате мира по футболу 2019 года, может приступить к работе на играх Российской премьер-лиги (РПЛ) начиная с середины 2021 года. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

В августе 2019 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые в истории назначил женскую бригаду арбитров во главе со Стефани Фраппар на матч за Суперкубок УЕФА, в котором английский "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси" (2:2, 5:4 - по пенальти).

"Не надо торопиться, - сказал Левников. - Мне кажется, эта волна о включении женщин-судей основывается на том, что Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА. Но дело в том, что она прошла все стадии судейства в профессиональной лиге своей страны - начинала с третьей лиги, потом вторая и первая, а с прошлого сезона стала судить матчи высшего дивизиона чемпионата Франции. Я думаю, что то же самое необходимо сделать с Анастасией Пустовойтовой - она, по моему мнению, готова начать судить матчи первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги".

"На заседании судейского комитета, которое состоится 18 сентября, думаю, его члены меня поддержат, и мы предложим исполкому утвердить списки судей ПФЛ, в которые будут включены Пустовойтова и ее ассистент Екатерина Курочкина. На сегодняшний день Настя очень профессиональный человек, в течение этого сезона она сможет всем доказать, что готова к более быстрому и жесткому футболу. Она получит необходимый опыт судейства матчей мужских команд, и на следующий год руководство департамента судейства и инспектирования РФС включит ее в списки судей Футбольной национальной лиги. После того, как она пройдет такой же отбор и сдаст нормативы, покажет определенный уровень судейства, можно будет говорить о том, чтобы рассматривать ее как судью матчей РПЛ, думаю, у нее есть шанс".

Пустовойтова с сезона-2021/22 может начать работать в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС подчеркнул, что до того, как начать работать в высшем дивизионе мужского чемпионата России, Пустовойтовой необходимо набраться опыта.

"Оптимальное развитие событий? В сезоне-2019/20 она судит матчи ПФЛ, сезон-2020/21 - в ФНЛ. Если все будет нормально, с сезона-2021/22 ее можно будет попробовать для работы на матчах премьер-лиги. Но судья, как и игрок, вне зависимости, женщина это или мужчина, должен пройти все стадии профессионального футбола, чтобы получить необходимый опыт", - пояснил Левников.

"Зная Анастасию, ее изменившееся отношение к себе, то, как она последние два года профессионально работала на женском чемпионате, то, какой у нее имидж в УЕФА и сравнивая ее возможности с Фраппар, мне кажется, у нее все получится. Я пожелаю ей этого!" - добавил он.

Судьи могут нормально работать до 45 лет

По словам Левникова, 40-летний возраст, которого достигнет Пустовойтова к началу сезона-2021/22, не должен помешать ведущей российской женщине-арбитру.

"40 лет - нормальный возраст, - сказал председатель судейского комитета. - В судействе женщины, как и мужчины, нормально работают до 45 лет. Да, женщины по физиологии отличаются от мужчин, но Анастасия еще не пресыщена футбольными матчами, она будет судить с огромным удовольствием. Ее нужно как можно быстрее назначать на матчи ПФЛ и подключать к ней опытных, квалифицированных инспекторов, которые помогли бы ей побыстрее стать арбитром более высокого уровня".

"Уверен, что наши топовые инспекторы, которые работают на матчах под эгидой УЕФА, приедут и будут работать на ее играх во втором дивизионе. Я говорю о том, что сам с удовольствием проинспектирую ее матчи", - отметил Левников.