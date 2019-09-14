Новичок "Спартака" Крал признал вину во втором пропущенном голе в матче с "Уралом"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новичок московского "Спартака" Алекс Крал признал вину во втором пропущенном голе команды в матче чемпионата России по футболу с "Уралом". Такое мнение он высказал журналистам в субботу после встречи.

В субботу "Урал" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1. Дебютный матч в составе "Спартака" провел чешский полузащитник Крал, о переходе которого из "Славии" было объявлено 1 сентября.

"Второй тайм начался с моей ошибки. Я пытался что-то придумать, но ошибся в передаче, и случился перехват, - сказал Крал. - Мы хорошо играли в первом тайме, но было мало ударов по воротам соперника. А во втором тайме игра поменялась".

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков. Московский клуб в следующем туре 20 сентября в гостях сыграет с "Уфой".