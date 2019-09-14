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Летние олимпийские виды спорта

Словенец Роглич лидирует перед заключительным этапом велогонки "Вуэльта"

Предпоследний этап выиграл его соотечественник Тадей Погачар

ТАСС, 14 сентября. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл 20-й этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Аренас-де-Сан-Педро и финишировал в Платаформе-де-Гредос.

20-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 190,4 км за 5 часов 16 минут 40 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.32), который в финишном створе опередил поляка Рафала Майку (Bora - Hansgrohe).

Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал на 108-м месте, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - на 120-м, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - на 131-м, все трое россиян финишировали в одной группе, им засчитано одинаковое отставание - 38 минут 44 секунды.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 80:18.54), вторым идет Вальверде (+2.33), третьим - Погачар (+2.55). Кочетков занимает 98-е место (+3:42.27), Чернецкий - 111-е (+4:14.00), Кузнецов - 138-е (+4:50.26).

Последний, 21-й этап "Вуэльты" по равнинной местности пройдет в воскресенье от Фуэнлабрады до Мадрида, его протяженность составит 106,6 км.

74-я "Вуэльта" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.

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