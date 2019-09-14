Словенец Роглич лидирует перед заключительным этапом велогонки "Вуэльта"

ТАСС, 14 сентября. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл 20-й этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Аренас-де-Сан-Педро и финишировал в Платаформе-де-Гредос.

20-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 190,4 км за 5 часов 16 минут 40 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.32), который в финишном створе опередил поляка Рафала Майку (Bora - Hansgrohe).

Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал на 108-м месте, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - на 120-м, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - на 131-м, все трое россиян финишировали в одной группе, им засчитано одинаковое отставание - 38 минут 44 секунды.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 80:18.54), вторым идет Вальверде (+2.33), третьим - Погачар (+2.55). Кочетков занимает 98-е место (+3:42.27), Чернецкий - 111-е (+4:14.00), Кузнецов - 138-е (+4:50.26).

Последний, 21-й этап "Вуэльты" по равнинной местности пройдет в воскресенье от Фуэнлабрады до Мадрида, его протяженность составит 106,6 км.

74-я "Вуэльта" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.