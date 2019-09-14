Джикия: футболисты "Спартака" полностью доверяют тренеру Кононову

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" испытывают полное доверие к главному тренеру команды Олегу Кононову. Об этом журналистам после матча с "Уралом" заявил в субботу капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия.

"Впереди у нас сегодня многое не получалось, будем разбираться с этим, - сказал Джикия. - Атакующим футболистам стоит задуматься, ведь лучшим бомбардиром у нас пока является Самюэль Жиго (француз забил четыре гола в текущем сезоне чемпионата России - прим. ТАСС). Гол в начале второго тайма надломил нас, такое бывает, к сожалению. Завтра на встрече с болельщиками к нам будет много вопросов, будем отвечать на них".

"Когда "Спартак" проигрывает дома "Уралу", это достаточно странно. Главный тренер ни при чем, мы же играли на поле. Мы полностью доверяем Кононову, стараемся выполнять его установки. Пока мы вместе, будем смотреть с высоко поднятой головой и идти вперед, если что-то будет не получаться, будем исправляться", - отметил Джикия.

Капитан "Спартака" считает, что вина в поражении от "Урала" в большей части лежит на нем. "Я первый всегда виноват в поражениях, я центральный защитник и капитан команды. Я должен нести ответственность за результат", - заключил Джикия.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре московский клуб 20 сентября в гостях сыграет с "Уфой".