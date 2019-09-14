Российские волейболисты обыграли сборную Северной Македонии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 14 сентября. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Северной Македонии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:15, 25:16, 30:28) в пользу российской команды. В следующем туре россияне 16 сентября сыграют с командой Финляндии.

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. В группе С лидирует сборная России (9 очков, 3 матча), далее идут команды Словении (3, 1), Финляндии (3, 1), Турции (3, 2), Белоруссии (0, 2), Северной Македонии (0, 3). По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Соревнования завершатся 29 сентября.

Первенства континента проходят раз в два года. Сборная России является действующим победителем. Россияне дважды побеждали на турнире (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые медали (1993, 2001, 2003).