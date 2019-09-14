Знарок назвал календарь КХЛ на старте сезона тяжелым для "Спартака"

В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил "Сочи" со счетом 0:1 и потерпел пятое поражение в семи встречах. Красно-белые провели семь игр за 13 дней.

"У нас есть травмированные, игры идут через день, календарь тяжелый для таких команд, как у нас. Мне кажется, удаления связаны с этим. Конечно, мы боремся, но когда уже сил не хватает, немножко отключаемся. Дисциплина должна быть на первом месте, плюс сегодня у нас с вбрасываниями было не очень хорошо, отдали всю инициативу", - отметил Знарок.

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов назвал победу над "Спартаком" заслуженной. "Приятно закончить нашу нелегкую поездку победой. Игра была напряженная, в концовке была нервозность, но ребята получили опыт игры в экстремальных ситуациях. Оба вратаря сегодня были на высоте, повезло, что забили первыми, потом пластались", - сказал Зубов.

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции (7 очков, семь матчей), "Сочи" располагается на четвертом месте (7 очков, шесть матчей). "Спартак" два раза проиграл в основное время и трижды в овертайме.

"Спартак" подвела реализация

По ходу второго периода матча с "Сочи" хоккеисты "Спартака" не смогли воспользоваться численным преимуществом в два игрока. "Нужно реализовывать моменты, от этого зависит успех, у нас было достаточно моментов, но, к сожалению, не смогли забить, особенно при игре пять на три. Ребята неплохо разыгрывали, но последний бросок должен быть голевым", - подчеркнул Знарок.

"Ноль голов, поэтому такой результат, надо немножко отдохнуть и ехать на выезд. Были хорошие моменты у ребят, к сожалению, не получилось забить. В принципе они неплохо разыгрывали, но последний бросок не шел. Удача не пришла сегодня, значит, мы не наиграли сегодня даже на одну шайбу, есть претензии к самим себе", - отметил в беседе с журналистами нападающий "Спартака" Денис Кокарев.

Победой над "Спартаком" хоккеисты "Сочи" прервали серию из трех поражений. "Хорошо, что выигрывать начали", - сказал автор заброшенной шайбы Андрей Алтыбармакян.

В третьем периоде Алтыбармакян подрался с Кокаревым после перепалки в центре площадки. "Я ждал, пока Кокарев сбросит краги, а то вдруг я сброшу, а он нет, нам уже удаляться не надо было. В нынешнем хоккее мало драк, только на предсезонке. Мне нравится смотреть, сейчас поучаствовал, так что нормально, тренер отнесся спокойно, это часть игры, мы не пропустили", - рассказал Алтбармакян.

Во вторник "Спартак" на выезде сыграет с "Барысом", встреча пройдет в Алма-Ате. В тот же день "Сочи" примет петербургский СКА. "Нам предстоит тяжелый выезд, но нужно в каждой игре сражаться, как в последней", - заключил Знарок.