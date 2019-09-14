"ТСК-Таврия" лидирует в чемпионате Крыма по футболу после пятого тура

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Клуб из Симферополя "ТСК-Таврия" возглавил турнирную таблицу чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза, выиграв на своем поле у "Севастополя" в субботу со счетом 2:1.

Мячи у хозяев на счету Вячеслава Чадова (16-я и 27-я минуты), у гостей отличился Дмитрий Матвиенко (13).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Инкомспорт" - "Кызылташ" - 2:3, "Евпатория" - "Фаворит-ВД Кафа" - 1:2, "Крымтеплица" - "Океан" - 0:0.

В турнирной таблице после пятого тура лидирует "ТСК-Таврия" - 11 очков, далее следуют "Евпатория" и "Севастополь" (по 10), "Крымтеплица" (8), "Кызылташ" (7), "Фаворит - ВД Кафа" (6), "Инкомспорт" (3), "Океан" (1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".