Ласицкене выиграла последний турнир перед чемпионатом мира по легкой атлетике

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на международном турнире в Польше - Мемориале Камилы Сколимовской, который стал ее последним соревнованием перед чемпионатом мира в Дохе.

В беге на 400 м у женщин россиянка Полина Миллер стала третьей (52,41 секунды), в забеге победила американка Эллисон Феликс (51,47), второе место заняла польская спортсменка Юстина Cвенты-Эрсетиц (51,54).

На дистанции 1000 м у мужчин россиянин Николай Вербицкий стал пятым, показав результат 2 минуты 22,96 секунды, первое место занял поляк Марцин Левандовский (2.21,01), второе - его соотечественник Адам Кщот (2.21,42), третье - еще один представитель Польши Михал Розмыс (2.21,72).

10 сентября Ласицкене заняла третье место в матчевой встрече между командами Европы и США, не сумев одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой и заняла второе место, с тех пор выиграв 18 соревнований подряд. Последний раз место ниже второго Ласицкене занимала 13 июля 2018 года на турнире в Марокко (третье место). 6 сентября Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги, в текущем сезоне она выиграла все шесть этапов серии, в которых принимала участие. Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.