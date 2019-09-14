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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча

Обладатель Кубка Стэнли считает, что у Евгения есть характер, он справится с ситуацией

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата. Такое мнение высказал обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

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В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. В субботу НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча.

"Это большой шанс для Евгения, это возможность проявить себя и показать свой характер не только на льду, но и за его пределами. Это вызов для Кузнецова", - считает Каменский.

"Он мастер, он умеет играть, это человек с характером, поэтому все будет нормально. У всех в жизни бывают сложные моменты, случаются ошибки. У него есть все, чтобы справиться с этой ситуацией, - семья, друзья, команда", - добавил он.

В 2018 году в составе "Вашингтона", в котором он выступает с 2014 года, Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли.

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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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