Мостовой считает, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче РПЛ против "Урала"

В субботу "Спартак" проиграл дома "Уралу" со счетом 1:2. Для команды главного тренера Олега Кононова это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.

"Причина поражения "Спартака" в том, что "Урал" воспользовался ошибками и неплохо оборонялся, не давая поводов сказать, что у соперника было множество моментов, - сказал Мостовой. - Бывает, весь матч "возил" противника, тот один раз перешел в атаку и забил, здесь так не скажешь. Наоборот, моментами "Урал" смотрелся лучше".

"Не скажешь, что "Спартак" заслуживал поражения. Отман Эль-Кабир убежал на фланге, обыграл и забил в ближний угол. Можно винить вратаря и защитника, но так можно делать в любом эпизоде", - добавил он.

Также бывший спартаковец отметил, что команда не может провести весь матч на одном уровне, в ее игре есть перепады. "То первый тайм проваливают, то второй. Но для меня это не новость, я об этом говорил пять туров назад. Когда в команде много перестановок, это будет сказываться, просто до этого "Спартак" выдал серию хороших матчей и подтянулся наверх", - отметил экс-полузащитник красно-белых.

"Спартак" может лихорадить на протяжении сезона

Еще одной причиной поражения "Спартака" от "Урала", по мнению Мостового, является то, что летом команда в значительной степени обновила состав. В московский клуб перешли полузащитники Алекс Крал, Гус Тил, Резиуан Мирзов, а также нападающие Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Джорджан Ларссон. При этом красно-белые расстались с защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти, полузащитниками Денисом Глушаковым, Софьяном Ханни и Фернандо, а также нападающими Луисом Адриано и Зе Луишем. Кроме того, в аренду были отданы не имевшие постоянной игровой практики Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий.

"Можно связывать результаты и с тем, что шесть человек только в этом сезоне начали играть за "Спартак", - сказал он. - Может быть, команду так и будет потихонечку лихорадить на протяжении сезона - где-то выиграют, где-то нет. Стабильности пока нет, она обретается, когда постоянно играешь одним и тем же составом".

"Но нужно отметить и "Урал". Он приехал играть не на отбой, екатеринбуржцам тоже были нужны очки. Их нужно поздравить", - резюмировал Мостовой.

"Спартак", в активе которого 14 очков, после девяти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 13 очками занимает восьмую строчку. В 10-м туре москвичи на выезде 20 сентября сыграют с "Уфой", "Урал" двумя днями позже в гостях встретится с тульским "Арсеналом".