Кикнадзе: ФК "Локомотив" хватит глубины состава, чтобы заменить братьев Миранчуков

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский "Локомотив" имеет достаточное количество футболистов, чтобы найти замену травмированным полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам. Об этом ТАСС после матча с "Сочи" заявил по телефону генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

"Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" (1:0) в матче девятого тура чемпионата России по футболу. В начале первого тайма повреждение получил Антон Миранчук, он был заменен на португальского форварда Эдера. В матче предыдущего тура с "Ростовом" (1:2) из-за травмы не смог закончить матч его брат Алексей, он выбыл на три недели и был вынужден пропустить матчи сборной России против команд Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

"Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит, - заявил Кикнадзе. - Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы".

"Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование. Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Семина", - заключил Кикнадзе.

"Локомотив" в турнирной таблице занимает четвертое место, набрав 17 очков, "Сочи" с 6 очками идет 14-м. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Сочи" также на выезде встретится с московским "Динамо", оба матча пройдут 22 сентября. Кроме того, "Локомотив" 18 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера".