"Лейпциг" впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с "Баварией"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Эмиль Форсберг (45-я минута, с пенальти), у гостей отличился Роберт Левандовский (3).

"Лейпциг" впервые в сезоне потерял очки. В турнирной таблице команда сохраняет первое место, набрав 10 очков. "Бавария", являющаяся действующим чемпионом страны, с восемью очками идет третьей.

В следующем туре "Лейпциг" в гостях сыграет с "Вердером", "Бавария" примет "Кёльн", обе встречи пройдут 21 сентября. Кроме того, обеим командам предстоит провести матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Лейпциг", являющийся соперником санкт-петербургского "Зенита", 17 сентября на выезде сыграет с португальской "Бенфикой", "Бавария" 18 сентября примет сербскую "Црвену Звезду".