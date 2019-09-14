{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Лейпциг" впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с "Баварией"

"Лейпциг" является соперником "Зенита" в Лиге чемпионов
Футболисты "Лейпцига" Эмиль Форсберг и Юссуф Поульсен EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Футболисты "Лейпцига" Эмиль Форсберг и Юссуф Поульсен
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Лейпциг" сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Эмиль Форсберг (45-я минута, с пенальти), у гостей отличился Роберт Левандовский (3).

"Лейпциг" впервые в сезоне потерял очки. В турнирной таблице команда сохраняет первое место, набрав 10 очков. "Бавария", являющаяся действующим чемпионом страны, с восемью очками идет третьей.

В следующем туре "Лейпциг" в гостях сыграет с "Вердером", "Бавария" примет "Кёльн", обе встречи пройдут 21 сентября. Кроме того, обеим командам предстоит провести матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Лейпциг", являющийся соперником санкт-петербургского "Зенита", 17 сентября на выезде сыграет с португальской "Бенфикой", "Бавария" 18 сентября примет сербскую "Црвену Звезду".

Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионка России по фигурному катанию Щербакова победила на турнире в Италии
Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева
Читать полностью