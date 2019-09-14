Четверной прыжок и россыпь медалей. В Челябинске прошел этап юниорского Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Челябинске завершился в субботу. Соревнования запомнились участникам и зрителям блестящим уровнем организации, а также выдающимися спортивными успехами.

"Челябинск любит фигурное катание", - этой фразой охарактеризовал соревнования танцор Даниил Карпов, выступающий в дуэте с Тамарой Жуковой. И с ним трудно поспорить. В городе не так уж часто проходят крупные турниры по данному виду спорта - первенство России (2016 год) да взрослый национальный чемпионат (2017). Так что билеты на заключительный день соревнований было не достать.

И это вполне объяснимо, ведь в субботу решалась судьба медалей в состязании танцевальных дуэтов, а также в главной дисциплине турнира - женском одиночном катании. Уже на первой разминке танцоров (в 11 утра по местному времени) свободных мест на трибунах арены "Трактор", которая вмещает 7,5 тыс. зрителей, практически не было. Большинство зрителей пришли заранее, чтобы не пропустить выступление двух самых колоритных российских дуэтов - Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного.

Обе пары выступали в сильнейшей разминке, которую нужно было ждать порядка двух часов. Однако публика не скучала и тепло приветствовала остальных спортсменов. Когда на лед вышли Дэвис и Смолкин, зал разразился аплодисментами. Фигуристы в ходе проката допустили ошибку на комбинированном вращении, из-за чего судьи снизили им уровень сложности до базового, однако на итоговом результате это почти не сказалось - 158,24 балла, второе место.

"Конечно, расстроены, не очень довольны, могли откататься лучше, допустили ошибку и потеряли из-за нее много баллов, - сказал Смолкин после проката. - Оценки не были неожиданностью, мы знали, что ошиблись на вращении, которое мы делаем хорошо, несмотря на то что оно новое. Не думали об оценках, честно говоря, просто жаль, что не смогли показать все в полной мере".

Завершали состязания танцоров Шанаева и Нарижный. Фигуристы лидировали после ритм-танца и смогли подтвердить свой класс безупречным произвольным прокатом. По его итогам спортсмены с суммарным результатом 171,07 балла выиграли этап. Ранее Шанаева и Нарижный стали победителями этапа в Куршевеле, таким образом, они квалифицировались в финал юниорской серии Гран-при, что можно считать выдающимся достижением, учитывая то, что фигуристы проводят свой второй сезон на международном уровне.

Первый чистый четверной - у девушек

Ближе к вечеру арена наполнилась битком. Зрители ждали одного - когда на лед выйдут Ксения Синицына, Виктория Васильева и Камила Валиева. Этап Гран-при в Челябинске собрал звездное российское трио.