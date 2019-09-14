Четверной прыжок и россыпь медалей. В Челябинске прошел этап юниорского Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Челябинске завершился в субботу. Соревнования запомнились участникам и зрителям блестящим уровнем организации, а также выдающимися спортивными успехами.
"Челябинск любит фигурное катание", - этой фразой охарактеризовал соревнования танцор Даниил Карпов, выступающий в дуэте с Тамарой Жуковой. И с ним трудно поспорить. В городе не так уж часто проходят крупные турниры по данному виду спорта - первенство России (2016 год) да взрослый национальный чемпионат (2017). Так что билеты на заключительный день соревнований было не достать.
И это вполне объяснимо, ведь в субботу решалась судьба медалей в состязании танцевальных дуэтов, а также в главной дисциплине турнира - женском одиночном катании. Уже на первой разминке танцоров (в 11 утра по местному времени) свободных мест на трибунах арены "Трактор", которая вмещает 7,5 тыс. зрителей, практически не было. Большинство зрителей пришли заранее, чтобы не пропустить выступление двух самых колоритных российских дуэтов - Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного.
Обе пары выступали в сильнейшей разминке, которую нужно было ждать порядка двух часов. Однако публика не скучала и тепло приветствовала остальных спортсменов. Когда на лед вышли Дэвис и Смолкин, зал разразился аплодисментами. Фигуристы в ходе проката допустили ошибку на комбинированном вращении, из-за чего судьи снизили им уровень сложности до базового, однако на итоговом результате это почти не сказалось - 158,24 балла, второе место.
"Конечно, расстроены, не очень довольны, могли откататься лучше, допустили ошибку и потеряли из-за нее много баллов, - сказал Смолкин после проката. - Оценки не были неожиданностью, мы знали, что ошиблись на вращении, которое мы делаем хорошо, несмотря на то что оно новое. Не думали об оценках, честно говоря, просто жаль, что не смогли показать все в полной мере".
Завершали состязания танцоров Шанаева и Нарижный. Фигуристы лидировали после ритм-танца и смогли подтвердить свой класс безупречным произвольным прокатом. По его итогам спортсмены с суммарным результатом 171,07 балла выиграли этап. Ранее Шанаева и Нарижный стали победителями этапа в Куршевеле, таким образом, они квалифицировались в финал юниорской серии Гран-при, что можно считать выдающимся достижением, учитывая то, что фигуристы проводят свой второй сезон на международном уровне.
Первый чистый четверной - у девушек
Ближе к вечеру арена наполнилась битком. Зрители ждали одного - когда на лед выйдут Ксения Синицына, Виктория Васильева и Камила Валиева. Этап Гран-при в Челябинске собрал звездное российское трио.
Первой из российских юниорок на челябинский лед со своей произвольной программой вышла Синицына. Для этой фигуристки на нынешний сезон были поставлены замечательные программы с хореографической точки зрения, а с техникой у нее всегда был полный порядок. Отличный двойной аксель, который рискует со временем превратиться в тройной, все каскады - во второй половине программ и с дополнительными надбавками, сложная комбинация тройного лутца и тройного риттбергера, ставшая одним из главных факторов успеха Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года. Словом, все при ней, а с учетом того, что после короткой программы ее отставание от первого места было меньше балла, возможно было абсолютно все.
Однако загвоздка случилась именно на том самом каскаде. Падение сильно подпортило впечатление от проката Синицыной, который до того злополучного момента казался идеальным. Фигуристка получила 204,25 балла по сумме и заняла второе место. Третьей стала 15-летняя Васильева, представлявшая свою произвольную программу после Синицыной (198,79).
"Чувствую легкость, потому что старт закончился, - поделилась эмоциями 15-летняя Синицына после выступления. - Я получила опыт, позитивные эмоции и теперь буду дальше работать над исполнением элементов. У меня были ошибки, каскад я, конечно, могла сделать, буду работать над ним в будущем, как и над остальными элементами, чтобы они были выше и четче".
Завершала соревновательную часть этапа Валиева. Для юной подопечной Этери Тутберидзе этот международный турнир стал вторым в карьере. Дебют состоялся на этапе Гран-при в Куршевеле в августе, и на тех соревнованиях фигуристка представила в произвольной программе четверной прыжок - тулуп. На тренировках перед стартом турнира в Челябинске 13-летняя фигуристка готовила уже два таких прыжка, причем один из них - в каскаде с двойным тулупом.
Именно с этой комбинации Валиева начала свою произвольную программу. Элемент получился, это был первый чистый четверной прыжок на челябинском этапе. Выступавшим день назад юношам подобное оказалось не по плечу. Баллы, полученные ею по сумме двух программ, оказались более чем внушительными - 221,95. С такими оценками она могла бы, к примеру, попасть в пятерку лучших фигуристок планеты на взрослом чемпионате мира прошлого сезона.
Российские пьедесталы
Второй в истории этап юниорского Гран-при в России завершился оглушительным успехом национальной сборной. В соревнованиях спортивных пар три первых места заняли россияне - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (вышли в финал Гран-при), Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Аналогичная ситуация у юношей - первым стал Петр Гуменник, вторым - Артур Даниелян, третьим - Илья Яблоков. Лишь в танцах на льду не случилось российского пьедестала, третье место заняли канадцы Надя Башинская и Питер Бюмон.
Следующий этап юниорской серии Гран-при пройдет с 18 по 21 сентября в Гданьске (Польша).