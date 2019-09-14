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Футбол в Испании

"Атлетико" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Испании по футболу

"Атлетико" является соперником "Локомотива" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне EPA-EFE/Juan Herrero
Описание
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне
© EPA-EFE/Juan Herrero

ТАСС, 14 сентября. "Атлетико" проиграл "Реал Сосьедаду" со счетом 0:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (58-я минута) и Начо Монреаль (61). Для "Атлетико" это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице "Атлетико" продолжает занимать первое место, набрав девять очков, "Реал Сосьедад" с семью очками идет пятым.

В следующем туре "Атлетико" 21 сентября примет "Сельту", "Реал Сосьедад" 22 сентября в гостях сыграет с "Эспаньолом". Кроме того, "Атлетико" 18 сентября дома проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", который в матче чемпионата Италии сыграл вничью с "Фиорентиной" со счетом 0:0. Команды выступают в одной группе с московским "Локомотивом".

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