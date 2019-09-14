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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка России по фигурному катанию Щербакова победила на турнире в Италии

Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на международном турнире "Ломбардия Трофи" в женском одиночном катании. Соревнования проходят в итальянском Бергамо.

15-летняя Щербакова набрала 218,20 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второй стала россиянка Елизавета Туктамышева (214,38), третьей - южнокорейская спортсменка Ю Ён (200,89). Щербакова стала первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) на уровне мастеров, россиянка чисто исполнила прыжок. После короткой программы Туктамышева шла первой, Щербакова - третьей.

Еще одна россиянка Софья Самодурова стала шестой (179,65).

В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Она заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде и третье на первенстве России среди юниоров.

Турнир завершится 15 сентября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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