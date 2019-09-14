Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА открылся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА состоялась в субботу в ледовом дворце "Волга-Спорт-Арена" Ульяновска. Губернатор региона Сергей Морозов на церемонии зачитал приветствие участникам фестиваля от президента РФ Владимира Путина.

"Проведение в России столь масштабных, представительных состязаний считаю закономерным, ведь в нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов - триумфаторов и призеров самых престижных соревнований. Сегодня Ульяновская область гостеприимно встречает участников из многих стран мира, которым в честной и бескомпромиссной борьбе предстоит продемонстрировать физическую подготовку, мужество и силу духа, и, конечно, победный настрой", - говорится в тексте приветствия, который зачитал губернатор.

Президент Международной ассоциации спорта для всех ТАФИСА Чу Хо Чан на церемонии высказал мнение, что фестиваль позволит привлечь внимание к боевым искусствам, особенно среди детей и молодежи. "Это уникальный фестиваль, на котором будут представлены различные виды боевых искусств и каждый может найти искусство для себя. Фестиваль также имеет образовательный и научный характер, где каждый может раскрыться и выразить себя", - сказал он.

Фестиваль открылся звонким ударом в гонг. Церемонию продолжила интерактивная постановка, которая рассказала зрителям об истории появления различных видов боевых искусств. Трибуны погрузились в увлекательное путешествие по разным уголкам мира вместе с двумя главными героями - котом и медведем. Рассказ сопровождался показательными выступлениями спортсменов.

В конце церемонии на сцену вышли команды участников фестиваля из разных стран и послы ТАФИСА. "Сегодня организаторам удалось сделать очень важное - собрать 40 видов боевых искусств под одной крышей, в один большой дом, в одну большую семью. И, конечно, когда мы говорим про единоборства, в первую очередь говорим про дисциплину, про уважение к тренеру, к старшему, про патриотизм и любовь к родине", - отметил в приветственном слове посол фестиваля, первый вице-президент Федерации тайского бокса России, чемпион Европы и мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходит в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.