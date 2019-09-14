Словенские волейболисты выиграли у финнов в матче чемпионата Европы

ТАСС, 15 сентября. Мужская сборная Словении по волейболу обыграла команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Словенцы оказались сильнее со счетом 3-1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:15). Ранее в другом матче группы С россияне победили команду Северной Македонии - 3-0 (25:15, 25:16. 30:28).

В других матчах игрового дня французы обыграли греков - 3-0 (25:14, 25:18, 26:24), болгарские волейболисты - португальцев - 3-1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:22) в группе А. В группе В бельгийцы оказались сильнее немцев - 3-2 (25:23, 25:17, 22:25, 15:25, 15:13), словаки - австрийцев - 3-1 (19:25, 25:20, 25:21, 25:15). В группе D сборная Нидерландов обыграла команду Украины - 3-0 (28:26, 29:27, 25:21), сборная Черногории - команду Эстонии - 3-0 (25:23, 30:28, 25:23).

В турнирной таблице группы С россияне занимают первое место (9 очков, 3 матча), на второй строчке располагаются словенцы (6, 2), на третьей - турки (3, 2), на четвертой - финны (3, 2), на пятой - белорусы (0, 2), на шестой - команда Северной Македонии (0, 0).

В воскресенье словенская команда сыграет с турками, финны - с белорусами.

Сборная Словении стала серебряным призером чемпионата Европы в 2015 году, высшим достижением сборной Финляндии на чемпионатах мира является четвертое место, которое она заняла на турнире в России в 2007 году. Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Соревнования завершатся 29 сентября.