Тремя матчами в воскресенье продолжится программа девятого тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 15 сентября. Три встречи девятого тура чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье. "Оренбург" примет казанский "Рубин", ЦСКА сыграет в гостях с "Тамбовом", а "Краснодар" проведет домашнюю встречу против самарских "Крыльев Советов".

Встреча между "Оренбургом" и "Рубином" начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин. С начала текущего сезона клуб из Оренбурга борется за право проведения домашних матчей на стадионе "Газовик", который не смог пройти лицензирование. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить там домашние матчи чемпионата страны до 15 сентября включительно, одной из главных претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками. В пятницу президент клуба Владимир Кияев сообщил ТАСС, что работы по усовершенствованию микст-зоны завершены, так что существует вероятность того, что в ближайшее время можно ожидать окончательного возвращения клуба на домашний стадион.

После восьми матчей подопечные Владимира Федотова занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. В текущем сезоне команда одержала только одну победу, которая была добыта в игре предыдущего тура против "Уфы" (2:1). О том, стала ли эта победа переломным моментом в игровом кризисе "Оренбурга", можно будет судить по встрече с "Рубином". Матч с казанцами пропустит защитник Виталий Шахов, который был удален в игре против клуба из столицы Башкортостана.

"Рубин" расположился на 10-й строчке с 10 очками, но игра казанского клуба пока далека от идеальной. В восьмом туре подопечные Романа Шаронова сенсационно крупно уступили "Сочи" (0:3), позволив новичку Российской премьер-лиги (РПЛ) одержать первую победу в высшем дивизионе чемпионата России. В последних пяти матчах "Рубин" смог одержать только одну победу, проиграв при этом в четырех играх. Очевидно, что команде Шаронова победа в предстоящей встрече нужна не меньше, чем "Оренбургу", а отсутствие травмированных и дисквалифицированных футболистов, а также статус фаворита дают большие шансы казанскому клубу на итоговый успех.

Непростая неделя у ЦСКА

В 16:30 мск "Тамбов" начнет встречу с ЦСКА, которую рассудит Михаил Вилков. Новичок РПЛ расположился на последней строчке, имея равное количество очков с "Оренбургом", в сезоне-2019/20 клуб добыл только одну победу, обыграв дома "Спартак" (2:0) в третьем туре. В предстоящем матче против одного из фаворитов российского чемпионата "Тамбову" по-прежнему не поможет нападающий Ишхан Гелоян, который еще в июле получил тяжелую травму коленного сустава. В составе ЦСКА на поле может выйти защитник Седрик Гогуа, который покинул "Тамбов" в конце августа, успев провести в нынешнем сезоне пять матчей за тамбовский клуб, отметившись двумя забитыми мячами.

В матче восьмого тура против тульского "Арсенала" армейцы добились победы (2:1) и на данный момент идут пятыми в турнирной таблице, набрав 16 очков. Подопечных Виктора Гончаренко ждут два непростых выезда в ближайшую неделю - сначала красно-синие сыграют с "Тамбовом", а 19 сентября армейцы в Болгарии проведут первый матч группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца".

У ЦСКА травмированы защитники Георгий Щенников и Виктор Васин, а также полузащитник Дмитрий Ефремов, также под вопросом участие полузащитника Яка Бийола.

"Краснодар" в погоне за "Зенитом"

Петербургский "Зенит" уже сыграл свой матч в девятом туре, одержав домашнюю победу над тульским "Арсеналом", и возглавил турнирную таблицу, набрав 20 очков. "Краснодар" идет третьим с 17 набранными баллами и может догнать команду Сергея Семака, если победит "Крылья Советов". Свисток на стадионе в Краснодаре прозвучит в 19:00 мск, встречу обслужит Сергей Карасев. На игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Алексей Сухой и Василий Казарцев.

Подопечные Сергея Матвеева не проигрывают на протяжении семи матчей в чемпионате России, уступив только грозненскому "Ахмату" в первом туре (0:1), и показывают качественный футбол. После вылета из Лиги чемпионов "Краснодар" продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы, 19 сентября клуб ждет гостевой матч со швейцарским "Базелем". Клуб из Краснодара находится в непростом положении, ведь команда потеряла нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (1:2), также в лазарете находятся полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелля и Виктор Классон.

Но "Краснодару" не стоит сильно расстраиваться. Помимо восстановившихся от травм защитника Ивана Мартыновича и нападающего Ари, клуб пополнился бывшим полузащитником московского "Локомотива" Мануэлем Фернандешем, который присоединился к "Краснодару" 2 сентября в качестве свободного агента. Также португалец был включен в заявку клуба на Лигу Европы, поэтому потеря важных футболистов не будет так ощутима.

За восемь прошедших матчей чемпионата России "Крылья Советов" только дважды добились победы, команда занимает 13-е место, имея в активе 7 очков. Игра подопечных Миодрага Божовича оставляет много вопросов, нередко в различных СМИ ходила информация о том, что 51-летний специалист находится на грани увольнения. Главной надеждой самарцев и Божовича является нападающий Александр Соболев, который с шестью забитыми мячами идет вторым в списке бомбардиров чемпионата России, игрок уже успел пробудить интерес к себе со стороны ведущих российских команд.

В предстоящей встрече "Крыльям Советов" по-прежнему из-за травмы не поможет полузащитник Геннадий Киселев, зато успели восстановиться защитник Тарас Бурлак и полузащитник Александр Гацкан.