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Футбол в Испании

Федерация футбола Испании хочет натурализовать полузащитника "Барселоны" Фати

Родиной 16-летнего игрока является Гвинея-Бисау

ТАСС, 15 сентября. Федерация футбола Испании работает над тем, чтобы натурализовать 16-летнего игрока "Барселоны" Анссумане Фати. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Родиной Фати является Гвинея-Бисау, однако футболист уже долгое время проживает в Испании.

"В Федерации футбола Испании работают над этим вопросом. Эта организация хочет, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Фати - большая радость для "Барселоны", ведь он их воспитанник. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде", - рассказал главный тренер испанской сборной Роберт Морено.

Фати уже успел забил два гола в трех матчах за основной состав "Барселоны".

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