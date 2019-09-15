Американец Гейджи хочет провести бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым

ТАСС, 15 сентября. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гейджи, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что хотел бы провести поединок против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Комментарий 30-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

В воскресенье Гейджи победил нокатутом соотечественника Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC Fight Night 158, который прошел в Ванкувере (Канада).

"Конор или Хабиб? Ирландец завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон - Хабиб. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони - никто не пропустит наш бой, мы соберем стадион на миллион человек", - сказал Гейджи.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг) 7 сентября, победив американца Дастина Порье. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Гейджи провел 23 боя, в 21 из которых одержал победу (18 - нокаутом) и потерпел два поражения. В рейтинге UFC в легком весе он занимает пятое место.