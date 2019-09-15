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ММА

Американец Гейджи хочет провести бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым

В воскресенье спортсмен из США победил соотечественника Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC Fight Night 158

ТАСС, 15 сентября. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гейджи, выступающий под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что хотел бы провести поединок против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Комментарий 30-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

В воскресенье Гейджи победил нокатутом соотечественника Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC Fight Night 158, который прошел в Ванкувере (Канада).

"Конор или Хабиб? Ирландец завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон - Хабиб. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони - никто не пропустит наш бой, мы соберем стадион на миллион человек", - сказал Гейджи.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг) 7 сентября, победив американца Дастина Порье. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Гейджи провел 23 боя, в 21 из которых одержал победу (18 - нокаутом) и потерпел два поражения. В рейтинге UFC в легком весе он занимает пятое место.

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