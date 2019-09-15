Отец Тайсона Фьюри опасается, что полученное рассечение может закончить карьеру боксера

ТАСС, 15 сентября. Отец бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Джон выразил опасение, что полученное рассечение в поединке против шведа Отто Валлина может стоить его сыну карьеры. Об этом сообщает портал Boxing Scene .

В воскресенье Фьюри в 12-раундовом поединке выиграл у Валлина единогласным решением судей. В третьем раунде Фьюри получил рассечение над правым глазом, а после поединка был госпитализирован. По информации источника, Фьюри может потребоваться пластическая операция.

"Была бы моя воля, то вся команда Тайсона ушла бы. Если так будет продолжаться и дальше, то его карьера закончится. Его воля к победе беспрецедентна, но он сделал тяжелую работу. Такая травма могла бы завершить его карьеру, возможно, ему потребуется операция", - сказал Джон Фьюри.

Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанесшим поражение украинцу Владимиру Кличко - в ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

Следующий бой Фьюри должен провести 22 февраля против американца Деонтея Уайлдера. В послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед, ни одного поражения, одна ничья.