Английский арбитр Оливер назначен на матч "Лион" - "Зенит" в Лиге чемпионов

ТАСС, 15 сентября. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером рассудит матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между французским "Лионом" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервным арбитром - Андре Марринер. В роли видеопомощника главного рефери выступит Крэйг Поусон, его ассистентом будет Крис Кавана.

Матч "Лион" - "Зенит" пройдет в Лионе 17 сентября, начало встречи - 19:55 мск.