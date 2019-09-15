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Лига чемпионов

Английский арбитр Оливер назначен на матч "Лион" - "Зенит" в Лиге чемпионов

Встреча пройдет в Лионе 17 сентября
Майкл Оливер AP Photo/Sergei Grits
Описание
Майкл Оливер
© AP Photo/Sergei Grits

ТАСС, 15 сентября. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером рассудит матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между французским "Лионом" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Стюарт Берт, Саймон Беннетт, резервным арбитром - Андре Марринер. В роли видеопомощника главного рефери выступит Крэйг Поусон, его ассистентом будет Крис Кавана.

Матч "Лион" - "Зенит" пройдет в Лионе 17 сентября, начало встречи - 19:55 мск.

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