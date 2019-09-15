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Надаль назвал Медведева лучшим теннисистом нового поколения

В финале US Open знаменитый испанец победил россиянина в пяти сетах

ТАСС, 15 сентября. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом нового поколения на данный момент. Комментарий испанца приводит портал Tennis World USA.

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9 сентября 23-летний Медведев проиграл Надалю в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США (US Open). Всего на счету Медведева пять побед на турнирах ATP, две - в этом сезоне, в том числе на "Мастерсе" в Цинциннати.

"На данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но я не знаю, что произойдет в будущем. Медведев находится на четвертом месте мирового рейтинга, его летняя кампания вряд ли могла сложиться лучше, но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие несколько лет", - сказал Надаль.

В активе 33-летнего надаля 19 побед на турнирах серии Большого шлема, по этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед. Всего на счету Надаля 85 титулов.

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