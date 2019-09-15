Писаревский: мужская сборная по тяжелой атлетике на ЧМ не сможет бороться за высокие места

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по тяжелой атлетике, лишившаяся в августе практически всех своих лидеров, на чемпионате мира в Таиланде, который пройдет с 17 по 27 сентября, не сможет бороться за высокие места. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской команды Олег Писаревский.

"На этом турнире перспектив на завоевание высоких мест у нашей мужской команды нет, говорю вам об этом откровенно. Очень нелегкое время мы переживаем. Российская тяжелая атлетика продолжает нести потери из-за событий, которые произошли давным-давно. Случилось так, что незадолго до чемпионата мира были выбиты наши лидеры: Руслан Албегов, Давид Беджанян, Егор Климонов, Олег Чен, после чего мужская команда оказалась обескровленной", - отметил Писаревский.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в августе временно отстранила 13 российских спортсменов из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. В их числе оказались Албегов, Беджанян, Чен, Климонов, Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко.

В состав мужской сборной России на чемпионат мира вошли Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

"Мы сейчас ослаблены, поэтому везем на чемпионат мира вместо десяти спортсменов девятерых, - продолжил главный тренер. - Десятым мог поехать в Таиланд Максим Коноплев, который сейчас подрос до хорошего международного уровня. Однако из-за собственной ошибки в заполнении бумаг он лишился возможности выступить на чемпионате мира".

В состав сборной России на чемпионат мира в Таиланд был включен бронзовый призер юниорского мирового первенства 2019 года Бабаян. "Это очень хороший мальчик, которому исполнилось 17 лет. Думаю, это будущее российской тяжелой атлетики на Олимпиаде-2024, и мы решили дать ему возможность уже сейчас попробовать себя на взрослом международном старте. Бабаян не сможет претендовать в Таиланде на высокие места, но он очень здорово прогрессирует", - заключил Писаревский.