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Летние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по скейтбордингу пройдет в Москве 9 ноября

Соревнования пройдут на МСА "Лужники"
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Этап Кубка мира по скейтбордингу пройдет в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

Турнир World Cup Skateboarding пройдет в Москве в седьмой раз. В прошлом году соревнования состоялись 22 сентября.

"Турнир состоится 9 ноября на Малой спортивной арене "Лужники". Состав участников еще не утвержден, но в московском турнире всегда участвуют новые перспективные скейтеры, такой всегда была концепция этих соревнований. Все спортсмены, которые катались у нас в Москве, обычно в следующем году мощно проявляли себя на крупнейших соревнованиях. Например, французы Винсент Милу и Аурельен Жиру", - рассказал Поцелуев.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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