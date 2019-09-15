Поцелуев: выступление на этапе КМ в Москве станет для российских скейтеров важным опытом

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участие в московском этапе Кубка мира по скейтбордингу даст российским скейтерам важный опыт участия в масштабных мероприятиях с большим количеством зрителей. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

На Олимпиаду с городских улиц. Через год в Токио разыграют первые медали в скейтбординге

Турнир World Cup Skateboarding Moscow состоится на МСА "Лужники" 9 ноября, он пройдет в Москве в седьмой раз. В прошлом году соревнования состоялись 22 сентября.

"Особенностью московского этапа является размах организации - прямые трансляции, камеры, атрибутика большого спортивного соревнования. Это именно то, что ждет скейтеров на Олимпийских играх. В прошлом году российская спортсменка Ксения Маричева призналась, что даже немного растерялась от такой обстановки, это отмечают и другие райдеры. Мы хотим сделать шоу, такая задача стоит перед нами как организаторами, но в то же время это должно дать ребятам важный опыт выступлений на больших мероприятиях", - отметил Поцелуев.

"Одной из особенностей нашего вида спорта является разброс результатов, скейтер может победить на нескольких турнирах подряд, а потом провально выступить на ряде мероприятий. Задача российской сборной на весь этот сезон - как можно больше соревноваться и выступать стабильно. На World Cup Skateboarding Moscow сборная России будет представлена в сильнейшем составе", - добавил собеседник ТАСС.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.